Четверо детей в Свердловской области попали в реанимацию из-за отравления лекарствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Четверо детей в райцентре Богданович Свердловской области вечером во вторник попали в реанимацию в результате отравления неустановленными лекарственными препаратами, которые они нашли на улице среди мусора, сообщил ТАСС представитель реанимационного отделения центральной районной больницы.

"Четверо детей нашли в мусорном контейнере пакет с лекарствами, их было 22 вида. Играли... и выпили эти таблетки. Сколько и каких, уточнить не могу. Их состояние стабильное, средняя степень тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня же детей планируется перевести в областную детскую больницу в Екатеринбург.