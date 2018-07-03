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Четверо детей в Свердловской области попали в реанимацию из-за отравления лекарствами

Происшествия
3 июля, 19:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июля. /ТАСС

Представитель реанимационного отделения центральной районной больницы сообщил, что дети нашли препараты на улице среди мусора

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Четверо детей в райцентре Богданович Свердловской области вечером во вторник попали в реанимацию в результате отравления неустановленными лекарственными препаратами, которые они нашли на улице среди мусора, сообщил ТАСС представитель реанимационного отделения центральной районной больницы.

"Четверо детей нашли в мусорном контейнере пакет с лекарствами, их было 22 вида. Играли... и выпили эти таблетки. Сколько и каких, уточнить не могу. Их состояние стабильное, средняя степень тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня же детей планируется перевести в областную детскую больницу в Екатеринбург.

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