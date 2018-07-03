В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали человека, нанесшего надпись на памятник футболисту Федору Черенкову около стадиона "Спартак" в Москве.

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбия - Англия нанес надпись "England" на памятник футболисту Федору Черенкову около стадиона "Спартак".