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В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"

Происшествия
3 июля, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее в СМИ сообщали, что вандал написал на памятнике "England"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали человека, нанесшего надпись на памятник футболисту Федору Черенкову около стадиона "Спартак" в Москве.

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбия - Англия нанес надпись "England" на памятник футболисту Федору Черенкову около стадиона "Спартак".

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