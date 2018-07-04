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Тургруппа пропавшего в районе горы Фишт 13-летнего подростка не регистрировалась в МЧС

Происшествия
4 июля, 10:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, июля. /ТАСС

Поисками пропавшего мальчика занимаются уже более 30 спасателей и кинологов

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Туристическая группа, из которой во вторник вечером потерялся ребенок около горы Фишт в районе Сочи, не регистрировалась в МЧС. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Группа в МЧС не регистрировалась", - говорится в сообщении.

Сейчас поиски подростка продолжаются. Поисками занимались 21 спасатель ЮРПСО и Кубань-Спас, в том числе кинологи. Сейчас группировка увеличена на 15 спасателей.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи, отбился 13-летний мальчик. Температура воздуха в данном районе предгорий ночью составляла около 20 градусов выше нуля.

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