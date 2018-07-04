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Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе

Происшествия
4 июля, 12:41 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, июля. /ТАСС

По словам источника из окружения артиста, Аслан Алборов покончил с собой

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ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Бывший участник команды КВН "Пирамида", 33-летний Аслан Алборов умер во Владикавказе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор театра КВН Сослан Плиев.

"Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что когда уходят молодые талантливые люди - это боль, которая будет всегда", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник из близкого окружения артиста, Алборов покончил с собой. "Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем еще причин", - сказал собеседник агентства.

Алборов выступал в Высшей лиге КВН в составе владикавказской команды "Пирамида", дважды становившейся вице-чемпионом. Последним местом его работы был первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" в должности режиссера отдела линейного вещания.

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