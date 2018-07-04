Самолет авиакомпании "Алроса" совершил вынужденную посадку в Якутии

ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 авиакомпании "Алроса" в среду совершил вынужденную посадку в районе Мунского месторождения в западной части Якутии, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе компании "Алроса".

"В полете оборудование зафиксировало рост температуры масла двигателя. Командир воздушного судна принял решение произвести посадку на косу реки Муна. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, воздушное судно не повреждено, экипаж и бортоператор аэромагнитной съемки оборудования не пострадали. Отмечается, что воздушное судно авиакомпании выполняло полеты для проведения аэромагнитной съемки в районе Верхне-Мунского месторождения в Якутии.

Авиакомпания "Алроса" - российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово.