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Самолет авиакомпании "Алроса" совершил вынужденную посадку в Якутии

Происшествия
4 июля, 13:50 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 4, июля. /ТАСС

Командир воздушного судна принял такое решение из-за роста температуры масла в двигателе

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ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 авиакомпании "Алроса" в среду совершил вынужденную посадку в районе Мунского месторождения в западной части Якутии, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе компании "Алроса".

"В полете оборудование зафиксировало рост температуры масла двигателя. Командир воздушного судна принял решение произвести посадку на косу реки Муна. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, воздушное судно не повреждено, экипаж и бортоператор аэромагнитной съемки оборудования не пострадали. Отмечается, что воздушное судно авиакомпании выполняло полеты для проведения аэромагнитной съемки в районе Верхне-Мунского месторождения в Якутии.

Авиакомпания "Алроса" - российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово.

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