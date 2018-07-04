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Пассажиры опоздали на поезда на вокзале Петербурга из-за проверки бесхозного предмета

Происшествия
4 июля, 20:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

Сам предмет проверили специалисты, которые установили, что угрозы он не представляет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Пассажиры опоздали на свои поезда на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, так как не смогли вовремя получить багаж в камере хранения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги, камера хранения приостановила работу из-за проверки бесхозного предмета.

"Там был обнаружен бесхозный предмет, его проверяли, соответственно камера хранения не работала. Пассажиры, у которых там был багаж, не смогли его вовремя получить и поэтому опоздали на свои поезда", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время предмет проверили специалисты, установлено, что он не представляет опасности. "Опоздавших пассажиров немного, может около 20. Все они будут отправлены на следующих поездах", - сказали в пресс- службе, отметив, что им не придется доплачивать за билеты, так как они опоздали не по своей вине.

Московский вокзал - главный вокзал города. С него отправляются поезда на Москву, в том числе высокоскоростной поезд "Сапсан".

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