Адвокат Ярошенко и Бута надеется, что вопрос выдачи решится после встречи Путина и Трампа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы осужденных в США летчика Константина Ярошенко и бизнесмена Виктора Бута, надеется, что вопрос их выдачи решится после встречи лидеров двух стран. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

"Наблюдаются в течение последнего месяца определенные улучшения во взаимоотношениях между США и Россией. Конечно, на это надежда, и на встречу двух президентов. Надеюсь, что в ходе этой встречи тема Константина Ярошенко, как, впрочем, и второго моего клиента - Виктора Бута, подниматься будет. На самом деле, эти люди уже очень много времени провели в тюрьме, что касается Виктора, он сидит уже более 10 лет, Константин находится в тюрьме уже более восьми лет - это очень существенные сроки", - сказал он.

Также он сообщил, что не знает, "насколько сейчас возможна непосредственно процедура помилования относительно Константина Ярошенко или Виктора Бута, но помимо помилования есть другие механизмы". "Если, например, страны договорятся осуществить перевод по Конвенции о передаче осужденных лиц. Мы приветствуем эти инициативы и со своей стороны будем всячески содействовать", - добавил он.

В среду сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова постарается добиться помилования для российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее заключение в США, накануне встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она также отметила, что помилование российского летчика стало бы важным шагом для налаживания отношений между Россией и США.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

Письмо Ярошенко

Ярошенко обратился к Москальковой с письмом (копия имеется в распоряжении ТАСС), в котором он жалуется омбудсмену на пытки, плохие условия содержания и отсутствие медицинской помощи, которые он претерпевает, находясь в заключении в американской тюрьме. Он сравнивает судебную систему США со сталинской, причем в пользу последней.

Российский летчик также вновь жалуется на плохие условия содержания и неоказание медицинской помощи в тюрьме.

"Нормой для тюрем США [я говорю об МСС Нью-Йорк и Форт-Дикс] является неоказание медицинской помощи, ужасные условия содержания, плохое питание [все посылки и передачи запрещены], коллективные наказания, оказание давления и т. д. Я уже много лет прошу, основываясь на правилах Бюро Тюрем по оказанию стоматологической помощи, чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или несъемные протезы, и произвели профессиональное, качественное лечение и восстановление оставшихся, на современном оборудовании квалифицированным персоналом, чтобы не потерять и их. Жевать нечем, но Бюро Тюрем игнорирует мои основные просьбы или дает красивые отписки", - говорится в его письме.

Осужденный в США российский летчик также выражает признательность российскому омбудсмену за попытки вернуть его в Россию. "Я от всей души, очень искренне, хочу поблагодарить вас за ваши личные многочисленные, настойчивые попытки вернуть меня на родину, внимание и беспокойство об условиях моего содержания в тюрьме, здоровье, а также внимание к моей семье", - пишет Ярошенко.