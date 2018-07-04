Спасатели продолжат ночью поиски ребенка, потерявшегося в горах около Сочи

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Поиск потерявшегося более суток назад в горах в районе Сочи 13-летнего мальчика продолжится ночью, сообщила ТАСС в среду представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).

"Ребенок пока не найден. Поиски продолжатся ночью. По последним данным, к работам привлечены около 40 человек от ЮРПСО и [краевого спасательного подразделения] "Кубань-Спас", - сказала собеседница.

Температура воздуха в Сочи сейчас 22 градуса. По данным синоптиков, под утро прогнозируется небольшой дождь. В ЮРПСО ранее сказали, что температура в районе, где может находиться ребенок, на несколько градусов ниже, чем в городе.

Мальчик отбился во вторник вечером от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи.