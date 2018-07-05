Грабитель украл сейф с €60 тыс. из офиса в центре Москвы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, похитившего сейф с €60 тыс. из офиса одного из руководителей логистической компании в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный поднялся по веревке на второй этаж здания на Садово-Кудринской улице, где располагается офис логистической компании, через окно проник в кабинет председателя совета директоров фирмы, похитил из кабинета сейф с €60 тыс. и скрылся", - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 4,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. "Проводится розыск подозреваемого, сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения", - добавил собеседник агентства.