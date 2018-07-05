Число погибших при взрыве пиротехники в Мексике возросло до 19 человек

МЕХИКО, 5 июля. /ТАСС/. Число жертв взрывов мастерских по производству пиротехники в штате Мехико в четверг возросло до 19 человек, не менее 31 пострадали. Такие данные властей региона приводит телеканал Televisa.

В Тультепеке прогремели два взрыва, второй произошел в момент, когда прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи, полиции и пожарные расчеты оказывали помощь пострадавшим. В числе жертв оказались несколько пожарных и полицейских.

Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков. Жертвами трагедии стали не менее 42 человек, десятки пострадали.