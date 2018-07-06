Президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр вопрос об УДО хакера Аникеева

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда в пятницу отправил на новое рассмотрение заявление об условно-досрочном освобождении (УДО) лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалобу защиты Аникеева удовлетворена, заявление Аникеева об УДО отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда", - сказал собеседник агентства.

Срок наказания Аникеева истекает 8 ноябре 2018 года. Ранее суд отказал Аникееву в замене наказания на штраф.

В суде Аникеев попросил о досрочном освобождении. "Обещаю поддерживать своих близких, работать, вести законопослушный образ жизни", - сказал Аникеев.

Прокурор просил суд отправить дело на пересмотр. "Суд первой инстанции не мотивировал свое решение об отказе в УДО, поэтому считаю необходимым отправить заявление осужденного на новое рассмотрение", - сказал прокурор.

6 июля прошлого года Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом электронных почтовых ящиков пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой, заместителя начальника управления по внутренней политике президента РФ Тимура Прокопенко, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова и сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова.