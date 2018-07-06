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Суд в Москве арестовал разыскиваемого ОАЭ британского болельщика

Происшествия
6 июля, 19:22 UTC+3

Тревер Мартин Хорси был ранее задержан на московском стадионе "Спартак"

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Тревер Мартин Хорси

Тревер Мартин Хорси

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы арестовал до 31 августа подданного Великобритании Тревера Мартина Хорси, задержанного на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу для решения вопроса о его экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения в виде ареста до 31 августа", - сказал судья.

В ходе судебного заседания адвокат задержанного Магомед Эсендиров представил суду ряд документов. "Прошу приобщить справку лечащего врача моего клиента, в которой сообщается, что он болеет раком легких и сахарным диабетом. Кроме того, прошу приобщить документы из ОАЭ, где сказано, что к Хорси уже нет никаких претензий со стороны потерпевшего и правоохранительные органы ОАЭ прекратили уголовное преследование в его отношении", - сказал адвокат.

Прокурор просил арестовать Хорси до 31 августа. "В связи с тем, что у нас заключен договор с ОАЭ о взаимопомощи и выдаче преступников, необходимо избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста. Прошу избрать такую меру до 31 августа", - сказал прокурор.

Сам задержанный попросил оказать ему врачебную помощь. "Я не собираюсь убегать, я лишь прошу оказать мне соответствующую медицинскую помощь", - сказал Хорси.

Как рассказал адвокат задержанного, Хорси 63 года, он болен диабетом и раком легких. Хорси был задержан на стадионе во время матча с участием сборной Англии. По данным адвоката британца, полиция Эмиратов считает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом (в России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК). Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий. 

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