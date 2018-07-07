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NBC: власти Пуэрто-Рико ввели режим ЧС из-за надвигающегося на остров урагана

Происшествия
7 июля, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами в США сообщал, что тропический шторм "Берил" усилился до урагана

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ТАСС, 7 июля. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо объявил чрезвычайное положение в связи с приближением к острову урагана "Берил". Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC.

"Губернатор Россельо объявляет режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за приближения урагана первой категории "Берил", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами в США сообщал, что тропический шторм "Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане к западу от островов Зеленого мыса, усилился до урагана. По прогнозам, в воскресенье он переместится в восточную часть Карибского бассейна и приблизится к острову Пуэрто-Рико.

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