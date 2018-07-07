NBC: власти Пуэрто-Рико ввели режим ЧС из-за надвигающегося на остров урагана

ТАСС, 7 июля. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо объявил чрезвычайное положение в связи с приближением к острову урагана "Берил". Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC.

"Губернатор Россельо объявляет режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за приближения урагана первой категории "Берил", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

UPDATE: Gov. Rossello declares state of emergency for Puerto Rico ahead of Category 1 Hurricane Beryl. The storm is forecast to downgrade to a tropical storm before it possibly impacts the island Monday, according to the NHC. — NBC News (@NBCNews) 6 July 2018

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами в США сообщал, что тропический шторм "Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане к западу от островов Зеленого мыса, усилился до урагана. По прогнозам, в воскресенье он переместится в восточную часть Карибского бассейна и приблизится к острову Пуэрто-Рико.