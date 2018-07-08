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Reuters: полиция Ирака открыла огонь по протестующим в южной провинции Басра

Происшествия
8 июля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Как передает агентство, источники в полиции сообщили, что в результате стрельбы пострадали восемь человек

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ТАСС, 8 июля. Иракская полиция открыла в воскресенье огонь, чтобы разогнать десятки протестующих, собравшихся в одном из районов южной провинции Басра. Как сообщает агентство Reuters, демонстранты выступают против нехватки рабочих мест, а также электричества, воды и других базовых услуг.

Как передает агентство, источники в полиции сообщили, что в результате стрельбы по собравшимся пострадали восемь человек. В то же время со ссылкой на мэра одного из районов Reuters сообщил об одном погибшем и трех раненых. "Протестующие лишь предъявляли справедливые требования о создании рабочих мест и более качественных базовых услуг, но полиция открыла огонь и убила одного из них", - заявил мэр района Имама-Садик, где собрались демонстранты, Ясин аль-Баттат.

По сведениям Reuters, стабильность в городе Басра имеет жизненно важное значение, поскольку он представляет собой один из узлов экспорта нефти, который составляет более 95% государственных доходов.

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