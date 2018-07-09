В Казахстане направили в суд дело о возгорании автобуса, повлекшем гибель 52 человек

АСТАНА, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура Актюбинской области Казахстана направила в суд дело по факту возгорания в январе автобуса, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

"В качестве обвиняемых признаны пять лиц, из которых три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса", - говорится в сообщении.

Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях, выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц, а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа. Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц, а водителей автобуса - как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

"В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога. Владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в пресс-службе.

18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения загорелся пассажирский автобус. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса, пассажирами были граждане Узбекистана.