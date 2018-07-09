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В Пензенской области разбился подросток при попытке сделать фото грозы

Происшествия
9 июля, 16:15 UTC+3

По предварительной версии, подросток выпал с седьмого этажа многоквартирного дома

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ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Подросток выпал с балкона многоквартирного дома в городе Заречный Пензенской области, пытаясь сделать фото грозы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба минобразования региона.

"Еще одна трагедия произошла в Пензенской области с участием несовершеннолетнего. В воскресенье, во время попытки снять грозу с помощью сотового телефона, разбился 17-летний подросток из Заречного", - цитирует пресс-служба министра образования Пензенской области Александра Воронкова.

В пресс-службе регионального СУ СКР ТАСС сообщили, что, по предварительной версии, подросток выпал с седьмого этажа многоквартирного дома. "Молодого человека доставили в областную детскую больницу, где он скончался. По факту его смерти проводится доследственная проверка", - отметила собеседница агентства.

По словам детского омбудсмена Пензенской области Елены Столяровой, подросток учился в колледже. "На момент его гибели родителей дома не было. Молодой человек выпал с общего балкона дома на седьмом этаже, хотя сам он жил двумя этажами выше. Предварительно рассматривается версия несчастного случая", - отметила Столярова. 

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