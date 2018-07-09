В пригороде Читы река вышла из берегов

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Река Чита после сильных дождей вышла из берегов в селе Угдан Забайкальского края. Спасатели оказывают адресную помощь местным жителям, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Жители села Угдан в пригороде Читы покидают дома из-за того, что река Чита вышла из берегов. Адресную помощь населению оказывают сотрудники МЧС, в том числе прибывшее в регион из Красноярского края и Новосибирской области", - уточнили в пресс-службе.

Село Угдан расположено в 16 км от центральной части города Читы. В нем живут около 1,3 тыс. человек. Региональные СМИ сообщают, что вода в населенном пункте подошла к домам.

В региональном ГУ МЧС добавили, что вода также подтопила приусадебные участки в дачных кооперативах "Заречный" и "Светофор" города Нерчинск. "Точное число подтопленных участков пока назвать сложно, проводится подворовый обход", - сказали в ведомстве, подчеркнув, что в самом городе подтоплений нет.

Реки в Забайкалье накануне вышли из берегов после обильных осадков. В результате подтопило шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, вода зашла в 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов, в которых проживают более 1,4 тыс. человек. На всей территории региона объявлен режим ЧС.

Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на Забайкальский край может обрушиться вторая волна осадков. Кроме того, в понедельник ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Нерча, Чита и Каренга, новые подтопления возможны в городах Чита и Нерчинск, а также на территории Тунгокоченского района. Во всех пострадавших районах, а также в районах, которые попали в зону риска, работают спасатели.