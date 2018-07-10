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В Японии за неделю из-за жары скончались три человека

Происшествия
10 июля, 6:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, июля. /ТАСС

Также сообщается, что госпитализированы почти 3 тыс. человек

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ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека скончались от тепловых ударов, еще 2,7 тыс. были госпитализированы в Японии за минувшую неделю из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны. Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

Больше всего человек попали в больницы в столичной префектуре, где днем столбик термометра поднимается до 33-34 градусов Цельсия. Главным образом от тепловых ударов страдают пожилые люди в возрасте более 65 лет. Они зачастую подолгу работают в саду днем или не включают дома кондиционеры в целях экономии.

Практически на всей территории Японии в последние недели установилась жаркая и влажная погода, когда реальная температура днем стабильно превышала плюс 30 градусов по шкале Цельсия. Власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.

В 2017 году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.

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