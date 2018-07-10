Пострадавшие от паводка жители Забайкалья получат материальную помощь

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила обеспечить материальной помощью жителей региона, которые пострадали из-за разлива рек, сообщила пресс-служба главы региона.

"Все, кто пострадал, получат материальную помощь от правительства Забайкальского края. В связи с этим уже дано поручение минсоцзащиты. Также готовы оказать помощь минздрав и другие краевые ведомства", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, размер выплат сейчас уточняется, специалисты подсчитывают нанесенный стихией ущерб.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В воскресенье реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, включая город Шилка. В ночь на вторник вода подтопила и 15 приусадебных участков в городе Нерчинск.

Во вторник паводковая ситуация осложнилась в Чите: разлившаяся река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы вдоль реки Чита, гаражи, мосты и проезды. В районах краевого центра, которые находятся возле вышедшей из берегов реки, подтоплены многоквартирные дома, детские площадки и детсады. Во многих районах города невозможно проехать - вода достигает крыш легковых автомобилей, люди вынуждены передвигаться на лодках. По данным региональных властей, с подтопленных территорий эвакуированы более 500 человек.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий подтопления в крае привлечены 403 человека и 89 единиц техники, из них от МЧС - 307 человек, 55 единиц техники и 26 плавсредств. Спасателям помогают сотрудники полиции и добровольцы. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.