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Суд снял арест с $5,5 млн на банковском счету вдовы главаря банды Цапков

Происшествия
10 июля, 10:00 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, июля. /ТАСС

Ранее Анжела-Мария Цапок требовала также снять арест с машины Porsche Panamera Turbo и особняка

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© Сергей Шлеюк/ТАСС

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету Анжелы-Марии Цапок - вдовы главаря "кущевской банды", сообщил ТАСС во вторник адвокат Максим Кошелев, представляющий интересы потерпевших от действий преступной группы.

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Ранее Цапок через суд требовала снять арест с машины Porsche Panamera Turbo, особняка и $6 млн на счету в банке; арест с дома и автомобиля был снят, счет суд оставил арестованным. Суд ранее согласился снять арест с дома и автомобиля, но отказал в удовлетворении требования о снятии денег со счета. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов, которые занимались делом банды и считали, что все деньги и имущество являются общим капиталом преступного сообщества. Позднее предполагалось, что деньги и имущество будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.

"Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел заявление представителя Анжелы-Марии Цапок о снятии ареста с $5,5 млн и удовлетворил его. Нам это заявление даже не передавали для ознакомления, а судья лишь сказал, что удовлетворяет его. Поэтому мы даже не знали, что именно суд удовлетворил, но вчера я обратился к судье за разъяснениями, и он пояснил. О снятии ареста будет определение, которое мы, конечно же, обжалуем", - отметил Кошелев

По его словам, под арестом остаются $500 тыс. с того же счета. Адвокат добавил, что снятие ареста в данном случае противоречит нормам законодательства, так как это не предусмотрено самим типом судебной тяжбы - об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Кроме того, оно противоречит ранее принятому решению Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, который отказался снимать арест со счета Цапок.

Собеседник также сообщил, что его ходатайство, в котором он просил включить в число участников процесса всех потерпевших (сейчас в процессе официально участвуют только семеро), было отклонено. Участие в процессе позволяет претендовать на выплату компенсаций засчет наследства Цапка.

Как сообщалось ранее, из-за судебного разбирательства, в котором Цапок оспорила законность ареста, процесс по выплате компенсаций для потерпевших приостановлен, не выплачено примерно 150 млн рублей.

О деле Цапка

"Кущевская банда", главарем которой был Сергей Цапок, орудовала на Кубани в станице Кущевская с 1998 до 2010 года, когда ее члены были задержаны за убийство 12 человек.

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В 2013 году шестерых членов банды присяжные признали виновными в участии в преступной группе, 19 убийствах, покушениях на убийства, разбойных нападениях, изнасилованиях и незаконном хранении оружия. Они были приговорены к длительным срокам заключения, трое, в том числе Цапок, получили пожизненные сроки.

4 июля 2014 года в одиночной камере СИЗО покончил с собой один из осужденных - Игорь Черных. Через три дня стало известно о том, что в СИЗО Краснодара умер Сергей Цапок. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

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