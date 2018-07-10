DJ Smash в суде Перми попросил приговорить своих обидчиков к реальному сроку

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Александр Ширман (DJ Smash) в Перми во время слушания по уголовному делу о своем избиении попросил Ленинский районный суд приговорить своих обидчиков к реальному сроку, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Наказание должно быть суровым, с реальным сроком", - ответил Ширман на вопрос суда о том, какое бы наказание он сам назначил обвиняемым в его избиении.

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля, было возбуждено уголовное дело. Во время допроса в московской больнице Ширман указал, что на него якобы напали бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою и чемпионом Кубка России по этому виду спорта, и его друг Сергей Ванкевич.

Телепнев и Ванкевич, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью Ширману, своей вины в суде не признали. Оба обвиняемых до суда находились на свободе. Телепнева отпустили под залог в размере 200 тыс. рублей, Ванкевича - под подписку о невыезде.