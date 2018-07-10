СМИ: Джордж Клуни попал в аварию на Сардинии и был доставлен в больницу

ТАСС, 10 июля. Киноактер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния. Об этом сообщает во вторник газета La Repubblica.

По ее данным, инцидент произошел в населенном пункте Коста-Кораллина, где скутер актера столкнулся с автомобилем. Подробности ДТП не уточняются.

Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. По данным газеты, угрозы его жизни нет.

Издание уточняет, что 57-летний американский актер и режиссер на Сардинии принимает участие в съемках сериала по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22" (1961 год).