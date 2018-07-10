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Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей

Происшествия
10 июля, 17:20 UTC+3

Владимир Степанов-Егиянц будет находиться в СИЗО до 7 сентября

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Владимир Степанов-Егиянц

Владимир Степанов-Егиянц

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник заключил под стражу заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, подозреваемого в мошенничестве на 39 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать Степанову-Егиянцу меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Дмитрий Гордеев.

Согласно решению суда, Степанов-Егиянц будет содержаться в СИЗО до 7 сентября. Принимая решение, суд не счел возможным освободить подозреваемого под залог в 20 млн рублей, о чем просила защита. Адвокат по окончании заседания заявил о намерении обжаловать решение суда в Мосгорсуде.

Подозреваемый также просил суд об освобождении под залог, так как, по его мнению, заключение в СИЗО поставит крест на его карьере. Он пояснил, что имел деловые контакты с предполагаемым организатором хищения Ольгой Васильевой, но не знал о ее противоправной деятельности. "У меня в записной книжке больше 3 тыс. контактов, а Ольга Васильева была одним из таких людей. Если бы я знал, что она занимается регистрацией фиктивных юридических лиц, то не стал бы иметь с ней дел", - отметил подозреваемый.

Ранее суд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам дела - Ольга Васильева заключена под домашний арест, Николай Ломакин взят под стражу.

 

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