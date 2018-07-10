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Суд Киева объявил отвод судье по делу Савченко

Происшествия
10 июля, 20:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

По утверждению стороны обвинения, отбор судьи проходил с нарушением процедуры

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева удовлетворил прошение прокуратуры об отводе судьи Елены Мелешак, которая должна была рассматривать вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста депутату Верховной рады Надежде Савченко, объявив перерыв в заседании. Такое решение было принято судом во вторник.

"Суд постановил удовлетворить отвод судьи Мелешак. Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей направить руководителю аппарата Шевченковского суда Киева для определения следственного судьи", - сообщил судья.

Ранее сторона обвинения заявила, что отбор судьи по рассмотрению продления ареста Савченко был осуществлен с нарушением процедуры. "Ходатайство прокуратуры было распределено на судью Мелешак 6 июля. Однако в тот же день приказом председателя суда судье Мелешак был предоставлен отпуск сроком на один день - 6 июля. Такие обстоятельства исключают участие судьи в распределении дел", - сообщает подробности издание Gordon. Дата очередного заседания суда пока не определена.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

Мера пресечения Савченко в виде ареста истекает 13 июля.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Савченко, Надежда Викторовна
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