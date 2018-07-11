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Суд 16 июля огласит приговор лидеру секты "бога Кузи" по делу о побоях и мошенничестве

Происшествия
11 июля, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ранее гособвинитель просил приговорить Андрея Попова к семи годам колонии общего режима

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 16 июля огласит приговор в отношении лидера секты "бога Кузи" Андрея Попова, обвиняемого в избиении адептов и мошенничестве на сумму более 7 млн рублей. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд 16 июля огласит приговор в отношении Попова", - сказал собеседник агентства.

Гособвинитель в ходе прений сторон попросил признать виновным и приговорить Попова к семи годам колонии общего режима. Кроме того, он попросил приговорить к реальным срокам и других фигурантов дела: главного бухгалтера секты Галину Маркевич - к пяти годам, Надежду Розанову и Жанну Фролушкину - к шести.

Попов и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Маркевич, Попову, Розановой и Фролушкиной предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые, как полагает следствие, свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.

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