Суд 16 июля огласит приговор лидеру секты "бога Кузи" по делу о побоях и мошенничестве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 16 июля огласит приговор в отношении лидера секты "бога Кузи" Андрея Попова, обвиняемого в избиении адептов и мошенничестве на сумму более 7 млн рублей. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд 16 июля огласит приговор в отношении Попова", - сказал собеседник агентства.

Гособвинитель в ходе прений сторон попросил признать виновным и приговорить Попова к семи годам колонии общего режима. Кроме того, он попросил приговорить к реальным срокам и других фигурантов дела: главного бухгалтера секты Галину Маркевич - к пяти годам, Надежду Розанову и Жанну Фролушкину - к шести.

Попов и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Маркевич, Попову, Розановой и Фролушкиной предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые, как полагает следствие, свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.