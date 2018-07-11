Задолжавшая 117 млн руб. жительница Кубани похудела и перекрасилась, чтобы не платить долг

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Женщина, которая задолжала банку 117 млн рублей перекрасила волосы и похудела, чтобы скрыться от судебных приставов. Об это в среду сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю.

По данным УФССП, женщина скрывалась от судебных приставов. В ответ на один из многочисленных запросов работника службы пришла информация, что должница приобрела билет на поезд Краснодар - Омск.

"Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто. По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящий момент розыскное дело окончено в связи с обнаружением должника, производится взыскание задолженности.