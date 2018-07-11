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Фигурант дела об "аргентинском кокаине" рассказал о цене купленной партии наркотика

Происшествия
11 июля, 14:05 UTC+3

По словам Владимира Калмыкова, представлявшийся сотрудником спецслужб Андрей Ковальчук попросил одолжить ему 12 млн рублей на покупку элитного кофе

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Партия так называемого аргентинского кокаина была куплена представлявшимся сотрудником спецслужб Андреем Ковальчуком на 12 млн рублей, одолженных у другого фигуранта дела Владимира Калмыкова под предлогом приобретения партии элитного кофе.

"Я одолжил крупную сумму денег Ковальчуку на покупку партии элитного кофе. Поставку организовал Ковальчук, я думал, что это будет элитный кофе", - рассказал Калмыков в среду на заседании по делу в Тверском суде Москвы.

Его адвокат уточнил ТАСС, что занятая Ковальчуком сумма составляла около 12 млн рублей.

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