Полиция сняла оцепление у ресторана в Солсбери, где в день отравления обедали Скрипали

ТАСС, 13 июля. Инцидент с участием мужчины рядом с рестораном Zizzi в Солсбери, в котором в день отравления обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, благополучно завершился. Оцепление на улице снято, здоровью мужчины ничего не угрожает, говорится в заявлении, распространенном в четверг полицией Солсбери.

"Мы рады сообщить, что оцепление на Касл-стрит в Солсбери снято, улица вновь открыта для движения транспорта. Экстренные службы были вызваны на место происшествия в 18:20 [20:20 мск] после того, как состояние здоровья 30-летнего мужчины вызвало опасения", - отмечает в сообщении.

Как отметили в полиции, мужчина был доставлен в окружную больницу Солсбери, где его осмотрели медики. "Мы можем подтвердить, что его здоровью и общественной безопасности ничего не угрожает", - говорится в заявлении.

"В качестве меры крайней предосторожности мужчина этим вечером был направлен на медосмотр в окружную больницу Солсбери, чтобы выяснить, вступал ли он в контакт с нервно-паралитическим веществом. Результаты анализов оказались отрицательными", - уточнили в больнице.

Ранее телеканал Sky News сообщил о том, что в связи с инцидентом был оцеплен участок дороги рядом с рестораном и на место происшествия вызваны службы экстренной помощи.

В марте Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.