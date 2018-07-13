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Аэропорт Каира работает в штатном режиме

Происшествия
13 июля, 0:54 дата обновления: 13 июля, 1:15 UTC+3 КАИР КАИР 13, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом произошел взрыв

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КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Каира работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил представитель службы безопасности воздушной гавани.

По его словам, "аэропорт Каира работает в штатном режиме, взлеты и посадки лайнеров проходят по расписанию".

Ранее сообщалось, что в четверг вечером возник пожар на одном из предприятий, находящихся рядом с каирским аэропортом. Как отметил представитель египетских сил безопасности, "пожар возник на складе горючего одного из предприятий, прилегающем к аэропорту". Он также уточнил, что возгорание стало причиной взрыва на том же предприятии.

Некоторое время назад министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри подтвердил, что "в периметре аэропорта никакого взрыва не было". Он добавил, что "и пожар, и взрыв, произошедшие поблизости, не причинили никакого ущерба каирскому аэропорту".

По предварительным данным, причиной пожара на частном предприятии стала необычайно высокая температура воздуха, которая в настоящее время установилась в египетской столице. Вечером в четверг она приближалась к 40 градусам выше ноля.

По поступающим сообщениям, силы гражданской обороны столицы уже справились с огнем на заводе. Египетские власти начали расследование причин взрыва и пожара рядом со столичным аэропортом.

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