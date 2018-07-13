Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва

Происшествия
13 июля, 13:09 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 13, июля. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что нападавший мог быть психически неуравновешенным человеком, его задержали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши информировало в пятницу журналистов об избиении польского дипломата в ходе служебной поездки. Как сообщает ведомство, злоумышленник мог быть психически неуравновешенным человеком.

"По информации свидетелей, нападение совершил, вероятно, психически неуравновешенный человек. Он задержан", - информировал МИД.

Пострадавший прошел медицинский осмотр и уже вернулся в Польшу. Ему оказана помощь как со стороны польских консульских служб в РФ, так и МИД республики.

Сообщается, что польское посольство в Москве намерено обратиться к российским властям с просьбой выяснить обстоятельства нападения и привлечь виновного к ответственности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!