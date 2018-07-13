МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва

ВАРШАВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши информировало в пятницу журналистов об избиении польского дипломата в ходе служебной поездки. Как сообщает ведомство, злоумышленник мог быть психически неуравновешенным человеком.

"По информации свидетелей, нападение совершил, вероятно, психически неуравновешенный человек. Он задержан", - информировал МИД.

Пострадавший прошел медицинский осмотр и уже вернулся в Польшу. Ему оказана помощь как со стороны польских консульских служб в РФ, так и МИД республики.

Сообщается, что польское посольство в Москве намерено обратиться к российским властям с просьбой выяснить обстоятельства нападения и привлечь виновного к ответственности.