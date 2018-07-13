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Летевший из Махачкалы в Петербург самолет приземлился в Москве из-за закурившего пассажира

Происшествия
13 июля, 14:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Прибытие лайнера в конечную точку маршрута ожидается в 15:20 мск

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" из Махачкалы в Санкт-Петербург вынужденно посадили в пятницу в московском аэропорту Внуково из-за закурившего на борту пассажира. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

"[Совершена] вынужденная посадка во Внуково из-за закурившего на борту пассажира", - сказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что как только завершатся "необходимые процедуры", борт направится в Петербург с остальными пассажирами. Число людей на борту в компании не уточнили.

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, рейс номер DP 505 из Махачкалы должен был прибыть в Петербург в 14:30 мск. В настоящее время в Петербурге его ожидают в 15:20 мск.

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