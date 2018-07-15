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Пожар произошел в сауне фитнес-клуба в бизнес-парке на севере Москвы

Происшествия
15 июля, 13:20 дата обновления: 15 июля, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Площадь возгорания составила 10 кв. м

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Возгорание возникло в сауне фитнес-клуба на севере Москвы. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В сауне двухэтажного фитнес-центра "Мегаполис" по адресу: Вятская улица, дом 27, строение 12 произошел пожар на площади 10 кв. м. Эвакуированы 50 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании сохраняется сильное задымление, организован штаб пожаротушения.

По данным из открытых источников, фитнес-клуб находится на территории бизнес-парка "Фактория".

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