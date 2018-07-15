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СМИ: в Шотландии задержали пролетевшего над головой у Трампа парапланериста

Происшествия
15 июля, 15:07 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, июля. /ТАСС

Газета The Sun on Sunday отмечает, что в момент пролета на крыше отеля дежурили снайперы, которые никак не отреагировали на вторжение в беспилотную зону

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ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Шотландская полиция задержала парапланериста, который в минувшую пятницу пролетел фактически над головой у президента США Дональда Трампа, когда тот прибыл в принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry на западном побережье Шотландии. Об этом сообщила газета The Sun on Sunday.

Сославшись на информацию стражей порядка, издание сообщило, что задержанному 55 лет. Газета также разместила фотографию, на которой видно, как человек на параплане с пропеллером пролетел примерно на высоте крыши трехэтажного здания отеля прямо над личным вертолетом американского лидера. При этом с параплана свешивался баннер природоохранной организации Greenpeace, который гласил: Trump: Well Below Par ("Трамп: гораздо ниже необходимого уровня").

Баннер оказался над собравшимися возле парадного крыльца главного отеля гольф-курорта, среди которых был и сам Трамп. На еще одном фото можно увидеть, как президент машет парапланеристу рукой.

В момент пролета параплана в непосредственной близости от Трампа на крыше отеля дежурили снайперы. Газета заметила, что пилоту повезло, что они никак не отреагировали на вторжение.

Инцидент произошел в 21:30 по британскому времени (23:30 мск) в пятницу именно в момент прибытия Трампа к зданию отеля из аэропорта Глазго Прествик. С тех пор шотландская полиция вела поиск нарушителя покоя президента США. Инспектор сыскной полиции Стивен Маккаллок объяснил устроенную властями "охоту" на парапланериста тем, что он совершил уголовное преступление, нарушив временную бесполетную зону, созданную над местом остановки главы американской администрации.

Дональд Трамп завершил в пятницу рабочую часть своего визита в Соединенное Королевство и с тех пор проводит время в свободном режиме в Шотландии на территории собственного гольф-клуба. И в субботу, и в воскресенье его видели непосредственно за игрой в гольф. В Trump Turnberry президент США также готовится к встрече в Хельсинки со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп намерен вылететь в столицу Финляндии вечером в воскресенье.

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