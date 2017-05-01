Комиссар ООН поддержал решение футболиста Мунтари не доигрывать матч из-за расизма

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн поддержал решение ганского полузащитника итальянской "Пескары" Салли Мунтари покинуть поле во время футбольного матча из-за расистских выкриков с трибун. Об этом сообщает агентство Reuters.
На 89-й минуте гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с "Кальяри" (0:1) Мунтари пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который вслед за этим в знак протеста покинул поле. После игры главный тренер "Пескары" Зденек Земан поддержал футболиста своей команды, но, по его мнению, он не должен был самовольно покидать поле.
Раад аль-Хусейн назвал Мунтари "вдохновителем для всех работников управления ООН по правам человека".
Ранее Раад аль-Хусейн высказывал обеспокоенность в связи с проявлениями расизма на матче чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоялся 21 апреля.