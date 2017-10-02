Семь новых мест для массового отдыха появятся в Карачаево-Черкесии до конца года

ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Новые благоустроенные зоны отдыха, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья, появятся до конца 2017 года в семи населенных пунктах Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ республики.

"Проекты по благоустройству общественных мест и парковых зон реализуются в Черкесске, микрорайоне (города - прим. ТАСС) Усть-Джегуты Московском, поселках Медногорский, Эркен-Шахар, Кавказский, Майский и ауле Адыге-Хабль в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Все они будут приспособлены для маломобильных групп населения", - отметили в ведомстве.

Работы уже завершены в ауле Адыге-Хабль, в высокой степени готовности находится зона отдыха в поселке Майском, уточнили в министерстве. Обустройство новой парковой зоны в одном из густонаселенных микрорайонов Усть-Джегуты, планируется завершить к ноябрю.

"В микрорайоне Московском, где проживают более 8 тыс. человек, сейчас есть только небольшой сквер, и жители поселка остро нуждались расширении зоны отдыха. Новый парк площадью 10 тыс. кв. метров появится к ноябрю, сейчас активно ведутся работы по его благоустройству. Здесь, в частности, будут установлены современные спортивная и детская площадки, удобные лавочки, современные фонари, тротуары уложат плиткой, планируется посадка деревьев хвойных и лиственных пород", - сказал ТАСС представитель администрации Усть-Джегуты Радион Сариев.

По его словам, работы начаты летом этого года. "Стоимость проекта парка составляет около 10 млн. рублей. При его разработке были учтены все пожелания жителей микрорайона", - добавил собеседник агентства.

На реализацию партийного проекта "Единой России" "Городская среда" в 2017 году КЧР выделено более 95 млн рублей. В рамках проекта помимо общественных мест отдыха и парковых зон, в 2017 году в республике благоустроят 33 двора многоквартирных домов.