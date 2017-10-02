Семь новых мест для массового отдыха появятся в Карачаево-Черкесии до конца года

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболомСпорт 2 октября, 15:37
Мутко: российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традицииСпорт 2 октября, 15:24
В Омске началась вторая за 2017 год кампания по выборам мэраСибирь 2 октября, 15:17
Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спортуСпорт 2 октября, 15:11
Объем рынка контейнерных перевозок к 2025 году достигнет $14,4 млрдТранспорт 2 октября, 15:09
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской областиПроисшествия 2 октября, 15:07
Трамп выразил соболезнования в связи с расстрелом людей у казино в Лас-ВегасеПроисшествия 2 октября, 15:03
Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на ЕвротуреСпорт 2 октября, 14:58
Уникальный уралмашевский Т-34 пополнил коллекцию Музея военной техники УГМКНовости партнеров 2 октября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Новые благоустроенные зоны отдыха, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья, появятся до конца 2017 года в семи населенных пунктах Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ республики.
"Проекты по благоустройству общественных мест и парковых зон реализуются в Черкесске, микрорайоне (города - прим. ТАСС) Усть-Джегуты Московском, поселках Медногорский, Эркен-Шахар, Кавказский, Майский и ауле Адыге-Хабль в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Все они будут приспособлены для маломобильных групп населения", - отметили в ведомстве.
Работы уже завершены в ауле Адыге-Хабль, в высокой степени готовности находится зона отдыха в поселке Майском, уточнили в министерстве. Обустройство новой парковой зоны в одном из густонаселенных микрорайонов Усть-Джегуты, планируется завершить к ноябрю.
"В микрорайоне Московском, где проживают более 8 тыс. человек, сейчас есть только небольшой сквер, и жители поселка остро нуждались расширении зоны отдыха. Новый парк площадью 10 тыс. кв. метров появится к ноябрю, сейчас активно ведутся работы по его благоустройству. Здесь, в частности, будут установлены современные спортивная и детская площадки, удобные лавочки, современные фонари, тротуары уложат плиткой, планируется посадка деревьев хвойных и лиственных пород", - сказал ТАСС представитель администрации Усть-Джегуты Радион Сариев.
По его словам, работы начаты летом этого года. "Стоимость проекта парка составляет около 10 млн. рублей. При его разработке были учтены все пожелания жителей микрорайона", - добавил собеседник агентства.
На реализацию партийного проекта "Единой России" "Городская среда" в 2017 году КЧР выделено более 95 млн рублей. В рамках проекта помимо общественных мест отдыха и парковых зон, в 2017 году в республике благоустроят 33 двора многоквартирных домов.