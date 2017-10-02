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Мэры Магаса и Черкесска договорились о сотрудничестве в благоустройстве городов

В стране Северный Кавказ
2 октября, 17:55 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 2, октября. /ТАСС

Черкесск перенимает опыт ингушской столицы в подходе к утилизации мусора

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ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Соглашение о более эффективном сотрудничестве в экономической, научно-технической и культурной сферах подписали мэры Черкесска и Магаса Руслан Тамбиев и Беслан Цечоев. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе мэрии Черкесска.

"Документ, подписанный мэрами Черкесска и Магаса, направлен на более действенное и эффективное объединение усилий для того, чтобы сделать доверенные им города благоустроенными, а жизнь горожан - более комфортной", - сказал представитель мэрии Черкесска.

"Это сотрудничество взаимовыгодное, оно позволяет нам обмениваться всем лучшим, что есть в наших городах, - сказал мэр столицы Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев. - Мы перенимаем опыт Магаса в системном подходе по утилизации мусора. Далее - остановки общественного транспорта там оборудованы так, словно это квартиры. Будем это тоже внедрять у нас, в Черкесске".

Мэра Магаса заинтересовал опыт создания в Черкесске современного парка "Зеленый остров", в котором есть несколько аллей - боевой славы, аллея добра (для людей с ограниченными возможностями - прим. ТАСС) и другие. В этом парке рядом с колоннадой заняла свое место электронная библиотека, которую подарил Черкесску мэр Магаса.

В электронной библиотеке собраны сотни произведений, являющиеся историческим, научным, культурным наследием народов Северного Кавказа. Любой желающий сможет воспользоваться преимуществами этой "умной" конструкции и закачать понравившуюся книгу в свой гаджет абсолютно бесплатно.

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