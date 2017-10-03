В Дагестане до конца года направят 500 млн рублей на создание теплиц и гипсового завода

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Около 500 млн рублей направят в Дагестане до конца этого года на поддержку трех инвестиционных проектов - по возведению тепличных хозяйств и строительству гипсового завода в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-премьер республики, министр экономики и территориального развития региона Раюдин Юсуфов.

"В 2017 году Дагестану по подпрограмме выделят 1,473 млрд рублей на социально-экономическое развитие, на развитие непосредственно экономики из этой суммы - 500 млн рублей, - уточнил собеседник агентства. - Мы поддерживаем завод по производству гипса и сыпучих строительных материалов "Матис" и два предприятия по строительству теплиц - "Югагрохолдинг" и "Агромир". В первом случае у теплицы есть артезианская скважина, то есть тепло будет обеспечиваться за счет геотермальных вод", - сказал Юсуфов.

По его словам, подпрограмму включено завершение подготовки водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, строительство солнечной электростанции мощностью пять-шесть МВт.

Также за счет средств подпрограммы по развитию Дагестана власти планируют решить социальные вопросы, в том числе с переселением в регион более 600 российских граждан из сел Храх-Уба и Урьян-Уба в Азербайджане. Эта проблема уйдет из повестки в 2018 году, отметил Юсуфов.

Как ранее сообщал ТАСС, в рамках подпрограммы к 2025 году будут созданы 76 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы снизится на три процентных пункта, дополнительно будут газифицированы 128 населенных пунктов, в полтора раза увеличится охват детей дошкольным образованием, 100% школьников станут учиться в первую смену.