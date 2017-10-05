Пожилые люди освоят финансовую грамоту в Пятигорске

Следующая встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в конце октября - начале ноябряСпорт 5 октября, 14:58
Счастье работать в КозельскеВ стране 5 октября, 14:55
Актриса и писательница Анн Вяземски скончалась во ФранцииКультура 5 октября, 14:48
В Башкирии зацвела сирень, в Якутии растаял снегВ стране 5 октября, 14:48
Путин оценил свою беседу с королем Саудовской Аравии как "предметную и доверительную"Политика 5 октября, 14:41
По итогам I-III кварталов ДОНСТРОЙ достиг максимальной в истории компании выручкиНовости партнеров 5 октября, 14:27
Гэн Липин открыла на Урале субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетовНовости партнеров 5 октября, 14:20
Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-сентябре 2017 г. составила 9,6 млн тоннТранспорт 5 октября, 14:08
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо ИсигуроКультура 5 октября, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Курсы финансовой и компьютерной грамоты, а также курсы экскурсоводов для пожилых людей открыты в Пятигорске. Новый образовательный проект под названием "Академия третьего возраста" заработал на базе муниципального предприятия "Социальная поддержка населения", сообщила в четверг пресс-служба городской администрации,
"Проект направлен на то, чтобы лифты социальной мобильности работали не на снижение социального статуса человека, вышедшего на пенсию, а на улучшение его качества жизни, - пояснила директор заведения Эльвира Власова. - Идея образования длиною в жизнь позволяет человеку чувствовать себя нужным".
Основные направления обучения также включают в себя принципы здорового образа жизни. Как отмечают организаторы, обучение для слушателей бесплатное и рассчитано на три месяца.