Пожилые люди освоят финансовую грамоту в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Курсы финансовой и компьютерной грамоты, а также курсы экскурсоводов для пожилых людей открыты в Пятигорске. Новый образовательный проект под названием "Академия третьего возраста" заработал на базе муниципального предприятия "Социальная поддержка населения", сообщила в четверг пресс-служба городской администрации,

"Проект направлен на то, чтобы лифты социальной мобильности работали не на снижение социального статуса человека, вышедшего на пенсию, а на улучшение его качества жизни, - пояснила директор заведения Эльвира Власова. - Идея образования длиною в жизнь позволяет человеку чувствовать себя нужным".

Основные направления обучения также включают в себя принципы здорового образа жизни. Как отмечают организаторы, обучение для слушателей бесплатное и рассчитано на три месяца.