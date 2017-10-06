КБГУ впервые внедряет систему обучение на английском языке для иностранных студентов

НАЛЬЧИК, 6 октября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ), начиная с первого курса, будет обучать студентов-иностранцев на английском языке. Такая система обучения внедряется в вузе впервые, сообщил ТАСС ректор КБГУ Юрий Альтудов.

"Мы в 2017 году... ведем основные предметы у студентов-иностранцев, начиная с первого курса, на английском языке... Чтобы мы смогли предоставить эти услуги, потребовалась очень большая системная работа по подготовке планов и кадров", - сказал Альтудов, отметив, что основное содержание программы обучения от предыдущих не отличается, студенты будут изучать и русский язык.

"Естественно в этот период времени они будут учить русский язык, нашу культуру. Это не только обучение, это погружение в социокультуру региона. Мы надеемся, что из них вырастут не только прекрасные специалисты своего направления, но люди, понимающие Россию, нас и нашу ментальность", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в 2017 году в КБГУ поступили 300 студентов из разных стран мира. "В этом году к нам поступили более трехсот студентов-иностранцев. Из них впервые к нам целевым образом приехали более 200 человек из Индии, и у нас есть заявки на увеличение количества студентов из-за рубежа, подготовку которых мы будем вести... Оснащение, уровень преподавателей и наше понимание необходимости совершенствования... все это позволяют говорить о хорошем качестве подготовки специалистов", - отметил Альтудов.

Большая часть иностранцев выбрали медицинские специальности. "У нас есть четко определенная перспектива подготовки медицинских кадров, что совпадает со стратегией развития высшего образования в РФ. Сегодня поддерживаются те направления, которые необходимы для развития России, в частности, подготовка медицинских и преподавательских кадров. Это те направления, которые сегодня государство поддерживает и выделяет бюджетные места. Медицинское направление занимает четвертую часть всей нашей работы и большинство иностранцев поступает именно туда", - сказал ректор.

В настоящее время в КБГУ обучается порядка 13,5 тыс. человек (700 из них - иностранцы), которые получают высшее и среднее образование. Четверть из них обучаются на бюджетной основе, остальные - на договорной.