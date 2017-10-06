Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Национальный музей Чеченской Республики с начала 2017 года провел более 30 выставок, их посетили свыше 40 тыс. человек, по итогам года число зрителей увеличится до 52 тыс. человек. Об этом рассказала ТАСС замдиректора музея по научно-просветительской работе Элиса Гелагаева.

"В год Национальный музей проводит 40 выставок, это огромное количество. В этом году мы уже провели 31 выставку, из них 16 - передвижные, всего их посетили 42 тыс. зрителей. Планируем, что по итогам года музей посетят 52 тыс. человек", - сказала Гелагаева.

Как уточнила заведующая отделом изобразительного искусства Милана Хадчукаева, в музее прошло девять крупных выставок, из них только три - местных авторов, а остальные - представителей Дагестана, Крыма и других регионов. "Еще 16 выставок - передвижные, они проходят в селах и городах Чеченской Республики, а также во Владикавказе Северной Осетии. Кроме того, шесть выставок прошли в филиалах нашего музея", - добавила завотделом.

По ее словам, в музее часто открывают выставки, например, в пятницу к 199-летию Грозного представили персональную выставку "Мой город. Мои воспоминания" заслуженного художника республики и члена Нью-Йоркского союза художников 45-летнего Чингисхана Хасаева. В ней выставлены 33 картины, изображающие Грозный в прошлом и в будущем.

"Например, картина "Город Грозный в 2020 году", которую Хасаев написал еще в 2009 году. Тогда Чингисхан увидел проект, по которому должны были появиться наши знаменитые высотки в центре города. Никто не ожидал, что эти высотки будут так быстро построены - еще нет 2020 года, а они уже стоят", - сказала Хадчукаева.

Национальный музей Чеченской Республики ведет историю с 1924 года, когда в Грозном был создан окружной музей по истории культуры и религии с экспозициями конфискованного большевиками оружия и предметов культа. До начала военных действий 1994-2000 годов в Чечне музей был одним из крупнейших на Северном Кавказе и насчитывал в фондах около 230 тыс. единиц хранения. В ходе военных действий практически полностью была уничтожена его материально-техническая база. Восстановление началось после окончания войны, сейчас музей имеет шесть филиалов, его фонды насчитывают более 35 тыс. единиц хранения.