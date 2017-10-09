В Ставропольской колонии освящены купол и кресты православного храма

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ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Купол и кресты освящены после их реставрации в храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном на территории исправительной колонии №5 города Ставрополя, сообщает в понедельник пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю.
"Инициаторами реставрации храма стали сами осужденные, которые также приняли активное участие в процессе восстановления", - рассказали в пресс-службе.
В этот же день в клубе исправительной колонии состоялся круглый стол, посвященный профилактике религиозного экстремизма и осмыслению духовных ценностей. "Осужденные проявили живой интерес к поднятым вопросам, делились своими мнениями, задавали вопросы", - рассказали в пресс-службе.
Всего в колониях на Ставрополье сегодня действует 10 православных храмов и одна молитвенная комната, а также одна мечеть и шесть молитвенных комнат для мусульман.