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Более 50 медицинских учреждений КЧР до конца года подключат к высокоскоростному интернету

В стране Северный Кавказ
11 октября, 16:54 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, октября. /ТАСС

Это позволит повысить качество диагностики и лечения пациентов, полагают в республиканском минпроме

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Доступ к скоростному интернету до конца 2017 года получат более 50 медицинских учреждений Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.

"Более 50 медицинских учреждений КЧР до конца текущего года подключат к высокоскоростному интернету, что позволит развивать возможности использования компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией между специалистами с целью повышения качества диагностики и лечения конкретных пациентов", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба главы и правительства КЧР сообщала о планах подключить до конца 2018 года к скоростному интернету все структурные подразделения медицинских организаций республики.

Задачу в течение двух лет обеспечить современными скоростными каналами связи все больницы и поликлиники страны для полноценного использования возможностей телемедицины и видеосвязи врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник поставил в декабре 2016 года президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

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