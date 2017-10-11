Более 50 медицинских учреждений КЧР до конца года подключат к высокоскоростному интернету

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ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Доступ к скоростному интернету до конца 2017 года получат более 50 медицинских учреждений Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.
"Более 50 медицинских учреждений КЧР до конца текущего года подключат к высокоскоростному интернету, что позволит развивать возможности использования компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией между специалистами с целью повышения качества диагностики и лечения конкретных пациентов", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба главы и правительства КЧР сообщала о планах подключить до конца 2018 года к скоростному интернету все структурные подразделения медицинских организаций республики.
Задачу в течение двух лет обеспечить современными скоростными каналами связи все больницы и поликлиники страны для полноценного использования возможностей телемедицины и видеосвязи врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник поставил в декабре 2016 года президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.