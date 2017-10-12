Гипсовый завод в Карачаево-Черкесии откроет на предприятии свое профтехучилище

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. ОАО "Хабезский гипсовый завод" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) откроет на предприятии к 1 сентября будущего года свое строительное профтехучилище. Об этом в четверг ТАСС сообщил гендиректор предприятия Олег Аргунов.

"В будущем году мы завершим на территории завода строительство нового четырехэтажного административного корпуса. Там и расположится новое профтехучилище. Надеюсь, что до 1 сентября будущего года мы его откроем и начнем занятия", - сказал Аргунов.

Он отметил, что "всего на строительство нового здания предприятие затратит 100 млн рублей, сейчас уже 80 млн вложены и объект готов на 80%". "В профтехучилище ребята будут учиться по специальностям "механик" и "строитель". Будущих строителей будем учить в основном строительным материалам - как их применять, как работать с ними. Как штукатурить, как кирпич класть. Все это наиболее сегодня востребованные рабочие профессии", - расскзал Аргунов.

По его словам, на предприятии каждую весну организовываются экскурсии для школьников - в позапрошлом году на заводе побывало четыре школы, в этом году - шесть, на будущий год предполагается посещение восьми школ. "Никакого экономического эффекта предприятию это не приносит. Однако вот такой школьный промышленный туризм помогает подросткам определиться в выборе жизненного пути, ведь не все могут в вузах учиться. Забрать их с улицы, трудоустроить - вот такую задачу я ставлю сам себе как руководитель завода", - подчеркнул Аргунов.

Производитель сухих строительных смесей "Хабезский гипсовый завод" хорошо известен на рынке строительных материалов Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов. На заводе ежемесячно производится до 10 тыс. тонн строительного гипса, сухих штукатурных смесей, шпатлевки, грунтовки, монтажных смесей и других стройматериалов.