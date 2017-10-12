Гипсовый завод в Карачаево-Черкесии откроет на предприятии свое профтехучилище

СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млнСпорт 12 октября, 19:50
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс займется реформами в студенческом баскетболеСпорт 12 октября, 19:38
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:27
Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского мостаВ стране 12 октября, 19:27
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду ИталииСпорт 12 октября, 19:17
Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы коленаСпорт 12 октября, 19:17
Генсек ООН глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:14
Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктантаЭкономика и бизнес 12 октября, 19:13
Россия выстроила передовую антидопинговую систему, но об этом мало кто знаетСпорт 12 октября, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. ОАО "Хабезский гипсовый завод" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) откроет на предприятии к 1 сентября будущего года свое строительное профтехучилище. Об этом в четверг ТАСС сообщил гендиректор предприятия Олег Аргунов.
"В будущем году мы завершим на территории завода строительство нового четырехэтажного административного корпуса. Там и расположится новое профтехучилище. Надеюсь, что до 1 сентября будущего года мы его откроем и начнем занятия", - сказал Аргунов.
Он отметил, что "всего на строительство нового здания предприятие затратит 100 млн рублей, сейчас уже 80 млн вложены и объект готов на 80%". "В профтехучилище ребята будут учиться по специальностям "механик" и "строитель". Будущих строителей будем учить в основном строительным материалам - как их применять, как работать с ними. Как штукатурить, как кирпич класть. Все это наиболее сегодня востребованные рабочие профессии", - расскзал Аргунов.
По его словам, на предприятии каждую весну организовываются экскурсии для школьников - в позапрошлом году на заводе побывало четыре школы, в этом году - шесть, на будущий год предполагается посещение восьми школ. "Никакого экономического эффекта предприятию это не приносит. Однако вот такой школьный промышленный туризм помогает подросткам определиться в выборе жизненного пути, ведь не все могут в вузах учиться. Забрать их с улицы, трудоустроить - вот такую задачу я ставлю сам себе как руководитель завода", - подчеркнул Аргунов.
Производитель сухих строительных смесей "Хабезский гипсовый завод" хорошо известен на рынке строительных материалов Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов. На заводе ежемесячно производится до 10 тыс. тонн строительного гипса, сухих штукатурных смесей, шпатлевки, грунтовки, монтажных смесей и других стройматериалов.