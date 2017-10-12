Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гипсовый завод в Карачаево-Черкесии откроет на предприятии свое профтехучилище

В стране Северный Кавказ
12 октября, 18:35 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 12, октября. /ТАСС

Предприятие потратит на строительство нового здания 100 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. ОАО "Хабезский гипсовый завод" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) откроет на предприятии к 1 сентября будущего года свое строительное профтехучилище. Об этом в четверг ТАСС сообщил гендиректор предприятия Олег Аргунов.

"В будущем году мы завершим на территории завода строительство нового четырехэтажного административного корпуса. Там и расположится новое профтехучилище. Надеюсь, что до 1 сентября будущего года мы его откроем и начнем занятия", - сказал Аргунов.

Он отметил, что "всего на строительство нового здания предприятие затратит 100 млн рублей, сейчас уже 80 млн вложены и объект готов на 80%". "В профтехучилище ребята будут учиться по специальностям "механик" и "строитель". Будущих строителей будем учить в основном строительным материалам - как их применять, как работать с ними. Как штукатурить, как кирпич класть. Все это наиболее сегодня востребованные рабочие профессии", - расскзал Аргунов.

По его словам, на предприятии каждую весну организовываются экскурсии для школьников - в позапрошлом году на заводе побывало четыре школы, в этом году - шесть, на будущий год предполагается посещение восьми школ. "Никакого экономического эффекта предприятию это не приносит. Однако вот такой школьный промышленный туризм помогает подросткам определиться в выборе жизненного пути, ведь не все могут в вузах учиться. Забрать их с улицы, трудоустроить - вот такую задачу я ставлю сам себе как руководитель завода", - подчеркнул Аргунов.

Производитель сухих строительных смесей "Хабезский гипсовый завод" хорошо известен на рынке строительных материалов Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов. На заводе ежемесячно производится до 10 тыс. тонн строительного гипса, сухих штукатурных смесей, шпатлевки, грунтовки, монтажных смесей и других стройматериалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама