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Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на Ставрополье

В стране Северный Кавказ
13 октября, 17:54 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 13, октября. /ТАСС

В регионе производится 30-34 тыс. тонн винограда, а потребность отрасли составляет 100-120 тыс. тонн, сказал Андрей Мурга

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Ярмарка "День молодого вина" в Ставропольском крае

Ярмарка "День молодого вина" в Ставропольском крае

© Денис Абрамов/ТАСС

КИСЛОВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. День молодого вина в Кисловодске стал не только праздником, но и площадкой для обсуждения проблем развития виноделия. Мероприятие собрало как туристов, так и специалистов в сфере виноградарства и зарубежных экспертов. В числе основных проблем отрасли в Ставропольском крае специалисты назвали недостаток собственного сырья и нехватку кадров.

По данным ГКУ "Ставропольвиноградпром", край производит около 30% коньяка и 10% вина от общероссийского объема.

Праздник для виноделов и туристов

День молодого вина в Кисловодске празднуют второй год подряд, ранее его проводили в разных районах Ставропольского края. Чтобы показать туристам весь потенциал и достижения в сфере виноградарства, празднование перенесли на постоянную площадку в городе-курорте.

Участниками праздника стали больше 30 предприятий - производители винодельческой продукции, виноградари, производители саженцев. Гости смогли попробовать продукцию, ознакомиться с технологией производства вина и выбрали лучшее молодое вино 2017 года.

"Праздник нужен не только гостям города и не только ставропольчанам, но и виноделам. Нам нужно подвигать свою продукцию, сегодня беспрецедентные меры поддержки в отрасли - 80% затрат мы компенсируем на закладку и уходные работы, это очень солидная поддержка. Отрасль в приоритете как для федерального центра, так и для Ставропольского края", - сообщил журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Развитие отрасли

Эксперты отмечают, что виноградарство и виноделие - важная отрасль сельского хозяйства Ставропольского края. "Порядка 54 предприятий работают в этой отрасли в регионе, занято больше 6 тыс. человек, отрасль дает значительные налоговые отчисления", - пояснил зампред краевого правительства Андрей Мурга.

В настоящее время ставропольские виноградари производят гораздо меньше сырья, чем требуется предприятиям. "Мы производим 30-34 тыс. тонн винограда, а потребность по сырью, чтобы произвести всю линейку вина, винных напитков, шампанского, коньяка - нужно 100-120 тыс. тонн винограда", - отметил министр.

Еще одна проблема, по признанию экспертов, - это нехватка кадров, которые в регионе готовит только Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ). "В России катастрофически не хватает технологов именно бродильных производств и виноделия. Длительное время на специальность никто не обращал внимания... сейчас многие заводы обращаются с просьбой направить студентов на практику либо специалистов для обучения", - рассказала завкафедрой производства продуктов питания из растительного сырья СтГАУ Елена Романенко.

Взгляд из Европы

Праздник вина в Кисловодске также посетили гости из Венгрии, Италии и Германии. Отечественные и зарубежные коллеги встретились на одной площадке, чтобы обсудить общие проблемы и перспективы.

"В целом можно сказать, что на Юге России есть все возможности, чтобы производить вино не худшего качества, чем в Европе. На Северном Кавказе отрасль пока не является приоритетной. Но если прицельно заняться развитием виноградарства, то можно добиться хороших результатов, хотя это и требует много времени", - считает референт по вопросам сельского хозяйства посольства Германии в РФ Томас Хубер.

В свою очередь генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани указал на высокую стоимость российского вина. "Есть хорошие производители, но не решен вопрос цены. Качественное вино, произведенное в России, стоит очень дорого. Единственный способ решения проблемы - сажать виноград. Без [адекватного] объема сырья невозможно сделать хорошее вино", - отметил итальянский гость.

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