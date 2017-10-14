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Медуниверситет Дагестана занял второе место на олимпиаде по оказанию первой медпомощи

В стране Северный Кавказ
14 октября, 21:18 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, октября. /ТАСС

Первое место среди студентов медицинских вузов заняли представители Первого Санкт-Петербургского медицинского университета

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МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Команда Дагестанского государственного медуниверситета (ДГМУ) заняла второе место на Всероссийской олимпиаде по оказанию первой медицинской помощи в Казани. Об этом в субботу сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ДГМУ Камила Рагимханова.

"Студенческий спасательный отряд ДГМУ "Снежный барс" занял второе место во Всероссийской олимпиаде по оказанию первой помощи и первой медицинской помощи. Первое место среди студентов медицинских вузов заняли представители Первого Санкт-Петербургского медицинского университета, а третье - команда Самарского медуниверситета", - сказала Рагимханова.

По ее словам, олимпиада проводилась среди студентов-медиков и среди студентов не медицинских вузов, у каждой группы были свои задания. Для не медицинских вузов были организованы площадки для оказания первой помощи, а для медицинских - площадки для оказания первой медпомощи.

"Олимпиада по первой медицинской помощи проходила в три этапа: визитка команды, тестовые задания и практические навыки, включающие расширенную сердечно-легочную реанимацию, реанимацию новорожденных, внебольничные роды, интубацию трахеи, промывание желудка, помощь при ДТП", - уточнила собеседница агентства.

Как сообщила Рагимханова, олимпиада среди студенческих команд медицинских и немедицинских вузов России проходила 12-13 октября на площадке Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Среди участников олимпиады были представители медицинских и не медицинских вузов из около 20 городов России.

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