Президент Южной Осетии принял участие в праздновании дня рождения поэта Хетагурова в КЧР

ЧЕРКЕССК, 15 октября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) отметили в воскресенье 158-летие со дня рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова и день села, названного в честь поэта. В торжествах принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщила ТАСС глава сельского поселения Ирина Хетагурова.

Село Коста Хетагурова в Карачаевском КЧР основано в 1868 году переселенцами из Нарского ущелья Северной Осетии и первоначально называлось Георгиевско-Осетинское. Населенный пункт расположен на левом берегу реки Кубань, в шести километрах от города Карачаевска. В окрестностях села, где умер поэт, находится один из пяти средневековых православных храмов КЧР - Шаонинский.

"День села мы приурочили ко дню рождения известного поэта и художника Коста Хетагурова, чье имя оно носит. В этом году почетными гостями праздничных мероприятий стали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, председатель правительства КЧР Аслан Озов, спикер республиканского парламента Александр Иванов, приехала также представительная делегация из Северной Осетии", - рассказала Хетагурова.

Гостей по традиции встретили у въезда в село тремя осетинскими пирогами и национальным пивом. Торжества начались с церемонии возложения цветов к памятнику поэту Хетагурову, а также монументам участникам Великой Отечественной войны и жертвам теракта в Беслане. "Высокие гости также посетили могилу Левана Елизбаровича - отца поэта, основателя осетинского села в Карачаево-Черкесии. Затем состоялся торжественный митинг, сейчас проходит культурно-развлекательная программа", - добавила глава сельского поселения.

В программе праздника - выступление творческих коллективов КЧР, Северной и Южной Осетий, различные конкурсы и викторины. Гостей и жителей села угощают национальными осетинскими блюдами и сладостями. Народные гулянья продолжатся до позднего вечера.

Осетинский поэт и художник Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Коста много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".