Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Южной Осетии принял участие в праздновании дня рождения поэта Хетагурова в КЧР

В стране Северный Кавказ
15 октября, 16:41 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, октября. /ТАСС

Гостей по традиции встретили у въезда в село тремя осетинскими пирогами и национальным пивом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 15 октября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) отметили в воскресенье 158-летие со дня рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова и день села, названного в честь поэта. В торжествах принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщила ТАСС глава сельского поселения Ирина Хетагурова.

Село Коста Хетагурова в Карачаевском КЧР основано в 1868 году переселенцами из Нарского ущелья Северной Осетии и первоначально называлось Георгиевско-Осетинское. Населенный пункт расположен на левом берегу реки Кубань, в шести километрах от города Карачаевска. В окрестностях села, где умер поэт, находится один из пяти средневековых православных храмов КЧР - Шаонинский.

"День села мы приурочили ко дню рождения известного поэта и художника Коста Хетагурова, чье имя оно носит. В этом году почетными гостями праздничных мероприятий стали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, председатель правительства КЧР Аслан Озов, спикер республиканского парламента Александр Иванов, приехала также представительная делегация из Северной Осетии", - рассказала Хетагурова.

Гостей по традиции встретили у въезда в село тремя осетинскими пирогами и национальным пивом. Торжества начались с церемонии возложения цветов к памятнику поэту Хетагурову, а также монументам участникам Великой Отечественной войны и жертвам теракта в Беслане. "Высокие гости также посетили могилу Левана Елизбаровича - отца поэта, основателя осетинского села в Карачаево-Черкесии. Затем состоялся торжественный митинг, сейчас проходит культурно-развлекательная программа", - добавила глава сельского поселения.

В программе праздника - выступление творческих коллективов КЧР, Северной и Южной Осетий, различные конкурсы и викторины. Гостей и жителей села угощают национальными осетинскими блюдами и сладостями. Народные гулянья продолжатся до позднего вечера.

Осетинский поэт и художник Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Коста много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Россия Южная Осетия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ
2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
3
Сооронбай Жээнбеков лидирует на президентских выборах в Киргизии
4
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
5
Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама