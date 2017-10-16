Делегация Ингушетии примет участие в праздновании Дня народного единства на Кубани

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Ингушетия приняла приглашение Краснодарского края совместно отпраздновать День народного единства, отправив своих представителей на Пушкинскую площадь в центре Краснодара, где будут проходить основные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации по итогам состоявшейся в понедельник встречи вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского и полпреда Ингушетии в Краснодаре Ахмедхана Бекова, которые обсудили вопросы сотрудничества регионов.

"Нельзя забывать о наших глубоких культурных корнях... Обмен народными традициями стал бы отличным началом нашего сотрудничества", - приводит краевая пресс-служба слова Ахмедхана Бекова.

По словам Алексея Копайгородского, помимо культурного обмена регионы планируют развивать промышленные, технические, научные и социальные связи. "На Кубани проживают более 120 национальностей, и для нас важно сохранять стабильность и мир на территории края и всего Южного федерального округа", - подчеркнул Копайгородский. Ингушетия, по словам представителя республики на Кубани, заинтересована в обмене опытом в сфере законотворчества.