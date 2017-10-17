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Капремонт автодороги, ведущей на курорт "Архыз", завершат в 2018 году

В стране Северный Кавказ
17 октября, 18:10 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 17, октября. /ТАСС

В этом году планируется отремонтировать 5,5 км трассы

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ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт федеральной трассы, ведущей на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), планируется завершить в 2018 году, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела подготовки строительства филиала управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Черкесске Муаяд Хутов.

"В 2016 году проведен ремонт 12 км трассы, в этом работы запланированы на 5,5 км. В 2018 году, если все пойдет по плану, капитальный ремонт проведем еще 17 км дороги до курорта "Архыз", - сказал Хутов.

В рамках ремонтных работ проводится замена всех водопропускных труб, установка новых знаков, дорожных ограждений. В станице Зеленчукской, селах Даусуз, селе Нижняя Ермоловка и поселке Архыз, через которые пролегает дорога, также предусмотрены ремонт и устройство автобусных остановок и тротуаров.

"В этом году заменены 14 водопропускных труб, планируем еще 33 заменить. Провели обустройство 10 автобусных остановок, в планах еще более пяти. Вне плановых мероприятий проложили тротуар от поворота на САО (специальная астрофизическая обсерватория РАН - прим. ТАСС) до наскального лика Христа", - добавил собеседник агентства.

После капитального ремонта, начатого в 2016 году, трасса будет соответствовать третьей технической категории.

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