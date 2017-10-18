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На выставке "Дагпродэкспо" покажут сельхозтехнику и инновационные технологии для АПК

В стране Северный Кавказ
18 октября, 11:26 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, октября. /ТАСС

Форум посетят представители более 40 предприятий

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МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Мясомолочную продукцию, сельскохозяйственную технику и инновационные технологии для агропромышленного сектора представят на XV Межрегиональной выставке-форуме ''Дагпродэкспо-2017''. Об этом сообщил ТАСС директор республиканского выставочного центра ''Дагестан - ЭКСПО'' Магомед Саругланов.

''Тематика выставки - все направления агропромышленного комплекса: оборудование, переработка, сельскохозяйственная тематика, семена, новые технологии, продукты питания. Приедут представители более 40 предприятий и Северного Кавказа, и других регионов России'', - пояснил он.

На выставке продемонстрируют новейшие технологические разработки в сельском хозяйстве и обсудят актуальные вопросы развития АПК для повышения конкурентоспособности продукции отечественного производства. Также состоится заседание Совета фермеров и круглый стол, посвященный вопросам развития сельхозпотребкооперации.

В прошлом году в работе выставки-форума приняли участие около 70 предприятий из 15 регионов России.

На открытии ''Дагпродэкспо-2017'' ожидают врио главы Дагестана Владимира Васильева. Выставка-форум будет проходить 20-21 октября на площадке национальной библиотеки им. Расула Гамзатова в Махачкале.

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