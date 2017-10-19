Российские и немецкие ученые прошли в Ставрополе тренинги по развитию сельского хозяйства

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Ученые аграрных вузов России и Германии прошли специализированные тренинги по развитию органического сельского хозяйства и экологическим аспектам отрасли на базе Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). Семинары были организованы в рамках международного проекта, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"На базе университета в рамках международного проекта ERASMUS+ SARUD "Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий" прошли тренинги для преподавателей аграрных вузов России. В мероприятии приняли участие представители шесть аграрных вузов России, а также Университет Хоенхайм (Германия) и специалисты-практики Ставропольского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, в частности, на семинаре эксперты обсудили проблемы и перспективы развития органического сельского хозяйства. "Профессор Георгий Дорожко рассказал об опыте Ставрополья в биологизации систем земледелия, а заведующая кафедрой производства и переработки продуктов питания из растительного сырья Елена Романенко изложила свой взгляд на перспективы развития биологического виноделия", - уточнили в вузе.

Еще один день был посвящен экологическим аспектам устойчивого развития сельских территорий. "Гости посетили теплично-оранжерейный комплекс, учебно-опытное хозяйство СтГАУ, поговорили о перспективах сотрудничества, подчеркнув необходимость обмена опытом в рамках проекта.

"Целью проекта SARUD является разработка профессиональной магистерской программы по устойчивому сельскому хозяйству и развитию сельских территорий с учетом потребностей регионов в профессионалах для государственных учреждений, местных администраций и частных организаций. СтГАУ осуществляет консультативную и методическую помощь в формировании данной программы", - отметили в пресс-службе.