Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские и немецкие ученые прошли в Ставрополе тренинги по развитию сельского хозяйства

В стране Северный Кавказ
19 октября, 10:52 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 19, октября. /ТАСС

Эксперты обсудили перспективы органического сельского хозяйства

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Ученые аграрных вузов России и Германии прошли специализированные тренинги по развитию органического сельского хозяйства и экологическим аспектам отрасли на базе Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). Семинары были организованы в рамках международного проекта, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"На базе университета в рамках международного проекта ERASMUS+ SARUD "Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий" прошли тренинги для преподавателей аграрных вузов России. В мероприятии приняли участие представители шесть аграрных вузов России, а также Университет Хоенхайм (Германия) и специалисты-практики Ставропольского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, в частности, на семинаре эксперты обсудили проблемы и перспективы развития органического сельского хозяйства. "Профессор Георгий Дорожко рассказал об опыте Ставрополья в биологизации систем земледелия, а заведующая кафедрой производства и переработки продуктов питания из растительного сырья Елена Романенко изложила свой взгляд на перспективы развития биологического виноделия", - уточнили в вузе.

Еще один день был посвящен экологическим аспектам устойчивого развития сельских территорий. "Гости посетили теплично-оранжерейный комплекс, учебно-опытное хозяйство СтГАУ, поговорили о перспективах сотрудничества, подчеркнув необходимость обмена опытом в рамках проекта.

"Целью проекта SARUD является разработка профессиональной магистерской программы по устойчивому сельскому хозяйству и развитию сельских территорий с учетом потребностей регионов в профессионалах для государственных учреждений, местных администраций и частных организаций. СтГАУ осуществляет консультативную и методическую помощь в формировании данной программы", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
4
В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге
5
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама